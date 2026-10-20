ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 2026ನೇ ವರ್ಷ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳದ್ದೇ ಹವಾ! ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ!?
ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 2026ನೇ ವರ್ಷ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಧುರಂಧರ್ 2’, ‘ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್’ ಹಾಗೂ ‘ಬಾರ್ಡರ್ 2’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
‘ಲಿಟಲ್ ಥಾಮಸ್’ಗೆ ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಬೆಂಬಲ
ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಇದೀಗ ಕೌಶಲ್ ಓಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾ ‘ಲಿಟಲ್ ಥಾಮಸ್’ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಶನ್ ದೇವಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಸಿಕಾ ದುಗ್ಗಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅನುರಾಗ್, ತಾನು ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಚಿತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿರಲಿ, ಸ್ವಂತ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಗೆ ತರುವುದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅನುರಾಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವುದು ವಾಸ್ತವವೂ ಹೌದು, ದುರಂತವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿ
ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಪ್ರಧಾನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಡುವೆಯೂ ನೈಜ ಬದುಕಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಕಥೆಗಳಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಆಶಾವಾದ ಅನುರಾಗ್ ಅವರದ್ದು. ‘ಲಿಟಲ್ ಥಾಮಸ್’ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಎಂದೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಗಳು ವಯಸ್ಕರಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ತೆರೆಗೆ
ಕೌಶಲ್ ಓಜಾ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಲಿಟಲ್ ಥಾಮಸ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬಾಲನಟ ಹೃದಾಂಶ್ ಪರೇಖ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ಚಿತ್ರವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅನುರಾಗ್ ನೀಡಿರುವ ಬೆಂಬಲ ಇದೀಗ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.