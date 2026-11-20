ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಶರಾಬಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಟನೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಇಂದಿಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಬಿಸಿ 18ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.
ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ನಟನೆಯ ಶರಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ (Amitabh Bachchan) ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 1984ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶರಾಬಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು, ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಾ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೀಗ ನಟ ಕೌನ್ ಬನೇಗಾ ಕರೋಡ್ಪತಿ 18 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶರಾಬಿ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕುಡಿದಿದ್ರಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಬಿಸಿ 18ರ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮಹಿಮಾ ಮನೋರಮ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತಿ ಬಿಮಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಾವು ಶರಾಬಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಸುಮಾರು 50 ಬಾರಿ ನೋಡಿದ್ದು, ಅಮಿತಾಭ್ ಅವರ ನಟನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನಂತರ ಅವರು, ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಲು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟನನ್ನು ಕೇಳಿದರು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್, ತಾವು ನಟಿಸಲು ಯಾವತ್ತೂ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನೋಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ನಟನೆಯಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನಟ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
ತಮ್ಮ ಶರಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಮಾತು
1984ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶರಾಬಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಯಪ್ರದಾ, ಪ್ರಾಣ್ ಮತ್ತು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೆಹ್ರಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಕ್ಕಿ ಕಪೂರ್ ಎಂಬ ಶ್ರೀಮಂತ ಯುವಕನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ, ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಮಾತುಕತೆಯ ವೇಳೆ, ಅಮಿತಾಭ್ ಚಿತ್ರದ ತಂದೆ-ಮಗನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹನಟ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಇಂದಿಗೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಐಕಾನಿಕ್ ನಟನೆ
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ದಶಕಗಳೇ ಕಳೆದರೂ, ಶರಾಬಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಟನೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕಪೂರ್ ಪಾತ್ರದ ಚಿತ್ರಣ ಇಂದಿಗೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಬಿಸಿ 18ರಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಯು, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ.