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- ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟ; ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಾರೀ, ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿ.. ಏನಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಗುಣಗಾನ?!
ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ಗೆ ಹೊಸ ಪಟ್ಟ; ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಾರೀ, ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ನೋಡಿ.. ಏನಿದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯ ಗುಣಗಾನ?!
2012ರಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರ 'ಹೈವೇ' (2014) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ..
ಹೊಸ ಪಟ್ಟ ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್!
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೈಮ್ 100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಅವರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಕವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಟೈಮ್, ಅವರನ್ನು "ಬಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದಾಗಿನಿಂದ ಸವಾಲಿನ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಟೈಮ್ 100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ: ಬಾಲಿವುಡ್ ಐಕಾನ್ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್," ಎಂದು ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಟೈಮ್ (@time) ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್.
2012ರಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಜೋಹರ್ ಅವರ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಟ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಅಲಿ ಅವರ 'ಹೈವೇ' (2014) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಪಡೆಯಿತು. ಇದು ಅವರ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಿಸಿತು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅಪಹರಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಂತರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯುವತಿ ವೀರಾ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅವರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯತ್ತ ಸಾಗಿದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. 'ಹೈವೇ' ನಂತರ, ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅನೇಕ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. 'ಉಡ್ತಾ ಪಂಜಾಬ್'ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ನ ಡ್ರಗ್ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಬಿಹಾರಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕಳ ಪಾತ್ರವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು '2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್' ನಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 'ರಾಝಿ', 'ಡಿಯರ್ ಜಿಂದಗಿ' ಮತ್ತು 'ಗಲ್ಲಿ ಬಾಯ್' ನಂತಹ ಅಭಿನಯ ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಇದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರತಾಗಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅರ್ಥ್ಶಾಟ್ ಪ್ರೈಜ್ 2026ರ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ರಿತು ಕುಮಾರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಕಪ್ಪು-ಮತ್ತು-ಪ್ರಾಚೀನ-ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ವೃತ್ತಿಪರ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಭಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಹಮ್ ಶಾ ಜೊತೆಗೆ 'ತುಂಬಾಡ್ 2' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಭನ್ಸಾಲಿ ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರ 'ಲವ್ ಅಂಡ್ ವಾರ್'ನಲ್ಲೂ ಅವರು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೊಚ್ಚಲ ಟೈಮ್ 100 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಟ್ಟಿಯ ಕವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಭಟ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು, 2012ರ ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ನಟರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿನ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಮತ್ತೊಂದು ಮನ್ನಣೆಯಾಗಿದೆ.
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