75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮಗ ಮಲ್ಹಾರ್ ಹೇಳಿರುವ ಕುಟುಂಬದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
Nana Patekar: ನಟ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಲಕಾಂತಿ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರ ಪುತ್ರ ಮಲ್ಹಾರ್ ಪಾಟೇಕರ್, ಕುಟುಂಬದ ಒಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊರಗಿನವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಮತ್ತು ನೀಲಕಾಂತಿ 1978ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ದೂರ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಲ್ಹಾರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ದೂರ್ವಾಸ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನೋವುಗಳು ಎದುರಾದರೂ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತಮಗೆ ಧೈರ್ಯ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಲ್ಹಾರ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮಲ್ಹಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಮಲ್ಹಾರ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂದೆಯನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಾನಾ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮರುದಿನ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಬಿಸಿ ಮರಾಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಲ್ಹಾರ್, ತಾವು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ತಾಯಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ಅನುಭವವಾಯಿತು ಎಂದು ದುಃಖ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನಾ ಪಾಟೇಕರ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಹೊಸ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಆಸೆ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ನೆರವು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಲ್ಹಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.