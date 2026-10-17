“ನನಗೆ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ವಧುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು,”
ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ‘ರಣಬಾಲಿ’ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮದುವೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಚಿತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿರುವ ವಿಚಾರ ಇದೀಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತ್ಯಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಹಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಜಯ್, ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರವೇ ತಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. “ನನಗೆ ಜಯಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ತೆರೆಯ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಕೆ ಮದುವೆಯ ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ವಧುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು,” ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿರುವ ರಣಬಾಲಿ ಮತ್ತು ಜಯಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವಾಗ ತಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೈಹಿಕ ನೋವು ಅನುಭವವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿನ ಭಯ ಮತ್ತು ನೋವು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂತಿಮ ಸಂಕಲನ, ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ತಮಗೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಅಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, “ಅಮ್ಮಾ, ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ” ಎಂದು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಆದರೂ ತಾಯಿ ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿಯೂ ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೂ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ‘ರಣಬಾಲಿ’ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.