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- 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಸಾಧ್ಯಾನಾ? ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ?
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಸಿನಿಮಾ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಸಾಧ್ಯಾನಾ? ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಗುತ್ತಾ?
ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ನಯ್ಯಿ ನವೆಲ್ಲಿ’ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ?!
'ಧುರಂಧರ್ 2' ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಹೊಸ ಅವತಾರ! ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ‘ನಯ್ಯಿ ನವೆಲ್ಲಿ’ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ನಿರೀಕ್ಷೆ!!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ (Yami Gautam), ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ‘ಧುರಂಧರ್ 2’ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಅವರು ಹಾರರ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ‘ನಯ್ಯಿ ನವೆಲ್ಲಿ’ (Nayyi Navelli) ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಗುವಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಹೊರತಾದ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಲಾಜಿ ಮೋಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾನ್ಶು ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯ ನಿಧಿ ಶರ್ಮಾ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿದ್ದರೆ, ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಶಗಳು ಮನರಂಜನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯಾಮವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಆನಂದ್ ಎಲ್. ರೈ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ‘ನಯ್ಯಿ ನವೆಲ್ಲಿ’ ಹೇಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದು, ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿಸಲು ಅದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿ ವಿನ್ಯಾಸವೂ ಚಿತ್ರದ ಮನರಂಜನಾ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ‘ನಯ್ಯಿ ನವೆಲ್ಲಿ’ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾಮಿ ಗೌತಮ್ ಅವರ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ರಂಜಿಸಲಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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