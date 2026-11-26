'ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ' 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ. ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್, ಸುಧಾರಾಣಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಎಸ್ಪಿಬಿ ಹಾಡುಗಳ ಮೋಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 1995ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ' ಕೂಡ ಒಂದು. ಪ್ರೀತಿ, ತ್ಯಾಗ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿ. ಉಮಕಾಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.
ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ!
'ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ' ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವರ 'ಸಿಟಿ ಲೈಟ್ಸ್' (1931) ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ. ಅಂಧ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ನಾಯಕ, ಆಕೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಸಲು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಎದುರಾಗುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂಬ ಅಂಧ ಯುವತಿಯನ್ನು ನಾಯಕ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತರಲು ಮುಂದಾಗುವ ನಾಯಕನಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಮಾಡದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಜೈಲು ಸೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಯುವತಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಮರಳುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕಥೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಗಣ!
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಗೋವಿಂದ್, ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಾಣಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಬಿ. ಸರೋಜಾದೇವಿ ಅವರು ಡಾ. ವಾಸಂತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಲೋಹಿತಾಶ್ವ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಕೃಷ್ಣ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜನಾರ್ದನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಕೂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೀನಾ ಎಂಬ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಜೊತೆಗೆ ನಟನೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು.
ಎಸ್ಪಿಬಿ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತಮಯ ಮೋಡಿ!
'ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ' ಚಿತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದರ ಸಂಗೀತ. ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಸ್.ಪಿ. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಅವರು ಮೂರು ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್.ಎನ್. ಜಯಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿ. ಮನೋಹರ್ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಚಿತ್ರದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದವು.
ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಪಯಣ!
1995ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇದರ ಕಥೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 1997ರಲ್ಲಿ 'ಪೆಳ್ಳಿ ಪಂಡಿರಿ', ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 1999ರಲ್ಲಿ 'ನಿಲವೇ ಮುಖಂ ಕಾಟ್ಟು' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಆಯಿತು. ಬಳಿಕ 2006ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 'ಹಮ್ಕೋ ತುಮ್ಸೆ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಥೆಯ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, 'ಅನುರಾಗ ಸಂಗಮ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ವಿದೇಶಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮರುರೂಪಿಸಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಚಿತ್ರ. ಇಂದಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಹಳೆಯ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ.