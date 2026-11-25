ಒಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುವ ರಾಗಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನದೇ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಿಷಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಗಾ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾಳಾ?
‘ಓ ಮನಸೇ’ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್!
ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಯ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಓ ಮನಸೇ’ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥೆ, ಪಾತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಾಗಿ ವಾಹಿನಿ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಆರು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ವಿಶೇಷ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ‘ಓ ಮನಸೇ’ ಧಾರಾವಾಹಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾವನೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಪ್ರೀತಿ, ಕನಸುಗಳು ಹಾಗೂ ಮನಸ್ತಾಪಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ವಾರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
ರಾಗಾಳ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪನೇ ಅಡ್ಡಿ!
ಮೈಸೂರಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಾಯಕಿ ರಾಗಾ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮುಖ್ಯ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವಳದು. ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿರುವ ರಾಗಾಳಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಹೊರಟಿರುವ ರಾಗಾಳ ಹಾದಿಗೆ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷವಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ರಿಷಿ!
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ನಾಯಕ ರಿಷಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಾಯಿ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಮತೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ನೋವು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ರಿಷಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ.
ರಾಗಾ ಮತ್ತು ರಿಷಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ?
ಒಂದೆಡೆ ತನ್ನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಡುವ ರಾಗಾ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನದೇ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಘರ್ಷ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಿಷಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ರಾಗಾ ತನ್ನ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾಳಾ? ರಾಗಾ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಅರಳುತ್ತದೆಯೇ? ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ಜಯರಾಮ್ ನಡುವೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಮನಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಬಾಂಧವ್ಯ, ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ‘ಓ ಮನಸೇ’ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಒಂದು ವಾರದ ಆರು ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶೇಷ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.