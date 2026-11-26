ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಪ್ಪು'. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಪುನೀತ್ ಈ ನಾಯಕನಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಪ್ಪು'. ಬಾಲನಟನಾಗಿ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪುನೀತ್, ನಾಯಕನಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ. 2002ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ಅಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಕಥೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪುನೀತ್ ನಾಯಕನಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? 'ಅಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಥೆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು?
'ಯುವರಾಜ' ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಕಥೆ ಕಾಲೇಜು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಯುವಜನರ ಕಥೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಥೆ ಮುಂದೆ 'ಅಪ್ಪು' ಸಿನಿಮಾವಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ ಶಿವಣ್ಣ, ಇದು ತನಗಿಂತ ತಮ್ಮ ಪುನೀತ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯವೂ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತಂದೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿಸಿದರು. ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಪುನೀತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಯಿತು.
'ಈಡಿಯಟ್' ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಪ್ಪು' ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಮೊದಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರು 'ಈಡಿಯಟ್'. ಆದರೆ ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪುನೀತ್ಗೆ ಇದು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹೆಸರಿನ ಬದಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ 'ಅಪ್ಪು' ಹೆಸರನ್ನೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಡೋಣ ಎಂದು ಶಿವಣ್ಣ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ 'ಈಡಿಯಟ್' ಆಗಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಪ್ಪು' ಆಯಿತು. ತಮ್ಮನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯವರೆಗೂ ಶಿವಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಯಕನಾಗಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರೇ?
ಬಾಲನಟನಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪುನೀತ್ಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಹೊಸದೇನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 'ಬೆಟ್ಟದ ಹೂವು' ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲನಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮರಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಸ್ವತಃ ಈ ಕಥೆ ಪುನೀತ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ ಪುನೀತ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕನಟನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು.
2001ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡೆದಿದ್ದು, 2002ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 26ರಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯವಾದರು. ಗುರುಕಿರಣ್ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜು ಪ್ರೇಮಕಥೆ, ಆಕ್ಷನ್, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಭಾವನೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪುನೀತ್ ಅವರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಫೈಟ್ ಹಾಗೂ ನಟನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 200 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಟನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿತು.
ಅಪ್ಪು ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಶಿವಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, ಕಥೆ ಪುನೀತ್ ಪಾಲಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಶಿವಣ್ಣ. ಸಿನಿಮಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅವರೇ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ಅವರನ್ನು 'ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್' ಎಂದು ಮೊದಲು ಕರೆದವರೂ ಶಿವಣ್ಣ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರೇ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಹೀಗೆ ಶಿವಣ್ಣನಿಗಾಗಿ ಬಂದ ಕಥೆ ತಮ್ಮನ ಮೊದಲ ನಾಯಕನಟನ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. 'ಅಪ್ಪು' ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಿನಿಪಯಣದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದ ನೆನಪು ಹಾಗೂ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸಿರಾಗಿದೆ.