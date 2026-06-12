ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರದೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು?"
"ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು 'ಸಂಕಲ್ಪ': ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ! ಅರ್ಚಕರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು?"
ಕೊಲ್ಲೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 'ದಳಪತಿ' ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Vijay) ಅವರು ಇಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಾಗರವೇ ಹರಿದುಬಂದಿತ್ತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿದ ವಿಜಯ್, ಕೇವಲ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಿಗೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ದಳಪತಿ:
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ಮೊದಲೇ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆರ್.ಎನ್.ಎಸ್ (RNS) ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪವಿತ್ರ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಉಡುಪನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಶುಭ್ರವಾದ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಮತ್ತು ಶಲ್ಯ ಧರಿಸಿ ಪಕ್ಕಾ 'ದೇಶಿ' ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಳಪತಿಯ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅವತಾರ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು.
ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗ ಸಮರ್ಪಣೆ:
ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ತಂದಿದ್ದ ಸುಂದರವಾದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗವನ್ನು (Silver Sword) ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ದೇವಿಯು ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯ್ ನೀಡಿದ ಈ ಕಾಣಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ದಾಖಲಾಯಿತು.
ಅರ್ಚಕರ ಮುಂದೆ ವಿಜಯ್ ಇಟ್ಟ 'ಆ' ಬೇಡಿಕೆ!
ಬೆಳ್ಳಿ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. "ನಾನು ತಂದಿರುವ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖಡ್ಗವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಿಜೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು, ದೇವಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆಯುವ 'ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ'ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯು ದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಅವರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಎಂಜಿಆರ್ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್:
ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟಿದೆ. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ದಂತಕಥೆ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (MGR) ಅವರು ಇದೇ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಗೆ 1 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇಂದು ಎಂಜಿಆರ್ ನೀಡಿದ್ದ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿನ್ನದ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಣ್ಣುಂಬ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಎಂಜಿಆರ್ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರದೆ, ಅವರ ಅಪ್ಪಟ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾವಿರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಬೀಸಿ ವಂದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು.