Nora Fatehi: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರನ್ನು..
ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ತನ್ನತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಇದನ್ನೇ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ, ಈ ನಟಿ-ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ನೋರಾ ಫತೇಹಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗೂಗಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಹಲವು ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಲಾವಿದರ ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಶಕ್ತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ನೀಡಿದೆ.
ಜೂನ್ 12 ರಂದು ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನೋರಾ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಹವಾ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವರ ಶಕ್ತಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಯಿತು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕೆಲವೇ ಕಲಾವಿದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋರಾ ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಈ ಸ್ಮರಣೀಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಜೊತೆಗಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೋರಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಪರಂಪರೆ
ಫಿಫಾದೊಂದಿಗಿನ ನೋರಾ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 2022ರ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಅವರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಟೊರೊಂಟೊದ ಬಿಎಂಒ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರದರ್ಶನವು ವ್ಯಾಪಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ 'ಸಿರ್ ಸಿರ್' ಹಾಡು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.