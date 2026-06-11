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- ಅಂದು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಗಳು, ಇಂದು ಲಾಯರ್.. 'ಸೌಂದರ್ಯ'ದ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಈಗೆಲ್ಲಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಅಂದು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಗಳು, ಇಂದು ಲಾಯರ್.. 'ಸೌಂದರ್ಯ'ದ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಈಗೆಲ್ಲಿದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಬಾಲನಟರು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ. ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬಾಲನಟಿ ಈಗೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ…
ಅಂದು 'ಸೌಂದರ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಆ ಮುದ್ದಾದ ಬಾಲನಟಿ.. ಇಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಲಾಯರ್! ನಟಿ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೂರಾರು ಬಾಲನಟರು ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಸರು ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ. ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ನಗು ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ (Shriya Sharma) ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ 'ಸೌಂದರ್ಯ'ದ ಆ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು!
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಸಿಕರಿಗೆ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು 2007ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಅಭಿನಯದ 'ಸೌಂದರ್ಯ' ಸಿನಿಮಾ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ನಟಿಸಿದ ರೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಆಕೆಯ ಮುಗ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಟನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟನೆಯ 'ಜೈ ಚಿರಂಜೀವ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರಿಯಾ ತನ್ನ ಸಿನಿ ಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇವರು ತಿರುಗಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಖಾಯಂ ಬಾಲನಟಿ:
ಶ್ರಿಯಾ ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ 'ರೋಬೊ', ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರ 'ಮಗಧೀರ', ಎನ್ಟಿಆರ್ ಅವರ 'ಊಸರವಳ್ಳಿ'ಯಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇನ್ನು ಜಾಹೀರಾತು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇವರು ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿವಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು.
ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆದರೆ...
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ನಾಯಕಿಯಾಗಿಯೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. 2015ರಲ್ಲಿ 'ಗಾಯಕುಡು' ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ 'ನಿರ್ಮಲಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಶ್ರಿಯಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರರಂಗದ ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಶ್ರಿಯಾ, ಒಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಿಂದ ಕಾನೂನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ರೋಚಕ ಜಿಗಿತ!
ಅನೇಕ ನಟಿಯರು ಅವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರಿಯಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಟಾಪ್ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು. ಕಾನೂನು ಪದವಿ (Law) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಇವರು, ಇಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ 'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಕೀಲೆ'ಯಾಗಿ (Corporate Lawyer) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಆಕ್ಟಿವ್!
ಇಂದು ಶ್ರಿಯಾ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು "ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವಳಾದಳಾ?" ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳು ಇವತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕೇವಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶ್ರಿಯಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
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