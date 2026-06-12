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- ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್; ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ರಹಸ್ಯ, ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಲಕ್ಸುರಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಬಂದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್; ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ರಹಸ್ಯ, ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ದಳಪತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಕಾರು, ಅದರ ರಹಸ್ಯವೇನು, ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ…
"ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಕೊಲ್ಲೂರು 'ಲಕ್ಸುರಿ' ಸವಾರಿ! ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆಯ ಆ 'ಬಿಳಿ ಸುನಾಮಿ' ಕಾರಿನ ರಹಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ!"
ಮಂಗಳೂರು/ಉಡುಪಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ನಟ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ 'ದಳಪತಿ' ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ (Thalapathy Joseph Vijay) ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಂದಹಾಸ, ನಡೆಯಲ್ಲದೇ ರಾಜಗಾಂಭೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ವಿಜಯ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕುಳಿತ ಆ 'ರಾಜವೈಭೋಗ'ದ ಕಾರು ಕೂಡ!
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ದಳಪತಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಿನಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ತಲೆ ಸುತ್ತುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಯಾವುದು ಆ 'ಬಿಳಿ ದೈತ್ಯ' ಕಾರು?
ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ (SUV) ಒಂದಾದ ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರ್ಯೂಸರ್ 300 (Toyota Land Cruiser 300). ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ರಸ್ತೆಗಳ ರಾಜ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಪಾನಿ ಮೂಲದ ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ ವೇಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವೈಭೋಗಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ.
ಈ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 3.3 ಲೀಟರ್ನ V6 ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 309hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 700Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಇದು ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಬ್: ಕಾರಿನೊಳಗೆ 12.3 ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, 4-ಝೋನ್ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (Climate Control) ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಿಐಪಿ ಕಂಫರ್ಟ್: ಮುಂಭಾಗದ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಕೂಲ್ ಬಾಕ್ಸ್' ಇದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಭದ್ರತೆ ಮೊದಲು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಂತಹ ವಿವಿಐಪಿಗಳಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 10 ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಂಗಾಗ್ತೀರಾ!
ಈಗ ಅಸಲಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈ ಟೊಯೋಟಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ರೂಸರ್ LC 300 ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 2.10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ 2.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ (Ex-showroom) ಇದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಕಾರನ್ನು ಬಳಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸನ್ನಿಧಿವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 130 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರು. ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ 'ವೈಟ್ ಬೀಸ್ಟ್' ಕಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊಲ್ಲೂರು ಭೇಟಿ ಭಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
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