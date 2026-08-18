ಉದ್ಯೋಗಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆಗೆ ಕಂಪನಿ ನೀಡುವ ಗೌರವಯುತ ಪ್ರತಿಫಲವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ. ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇದರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು.
ಒಂದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲಸ ತೊರೆಯುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲವೇ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ. ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಹಣವಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಟೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡುವ ಗೌರವಯುತ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ ಅರ್ಹತೆ ಏನು?
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಾವತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ, ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆ; ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಪಡೆಯಲು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರು ತಿಂಗಳ ನಿಯಮ; ಸೇವಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಾಗ, ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಎಂದೇ పరిಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳ ವೇತನವನ್ನು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಹದಿನೈದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೂಲ ವೇತನದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ, ಬಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೇವೆಯ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಅಂತಿಮ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಸರಳ ಉದಾಹರಣೆ!
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕೊನೆಯ ತಿಂಗಳ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ತುಟಿ ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಿಧಾನದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ, ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಮೂಲ ವೇತನ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ!
ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುವ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಯ್ದೆಬದ್ಧ ಹಕ್ಕು. ಕೆಲಸ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಪನಿಯು ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.