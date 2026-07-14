Business Idea: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಆರು ಸೂಪರ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಆರು ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ
ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸಿದರೆ ಮೊಬೈಲ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಖರ್ಚಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಆರು ಐಡಿಯಾಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
1. ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ತಯಾರಿ
ಅಪ್ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಫಿವರ್ರ್ನಂಥಾ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವುದು, ಲೇಖನ ಬರೆಯುವುದು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯಂಥಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
2. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್
ಫೋನ್ನಲ್ಲೇ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆಯುವಂಥಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ. ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬ್ರಾಂಡ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.
3. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ
ಕ್ಯಾಪ್ಕಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಗಳು, ನೋಶನ್ ಪೇಜ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇಮೋಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಂಥಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ವಿಜುವಲೀ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
4. ರೆಫರ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು
ಸದ್ಯ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಕಾಸು ಮಾಡುವ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು ರೆಫ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆನಿಸುವ ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬೇಕು. ಆಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ‘ರೆಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್’ ಅಥವಾ ‘ಇನ್ವೈಟ್’ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಳಿಸಿ. ಅವರು ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ.
5. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್
ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುವ ಮುನ್ನ ಅದನ್ನು ಜನರಿಂದ ಬಳಸಿ ನೋಡಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂತಹ ಟ್ರಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು.
6. ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆರಂಭಿಸಿ
ಸ್ವಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪ್ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು, ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
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