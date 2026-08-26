ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧಾರಿತ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಜನರು ಡೆಬ್ಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಏರಿಳಿತ ಎದುರಿಸಲು ಸಮತೋಲಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಧೋರಣೆ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು, ಈಗ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೂಡ ಈಕ್ವಿಟಿ (ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಫಂಡ್ಗಳು) ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'AMFI-Crisil' ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
1. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ತಾಳ್ಮೆ
ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಐಪಿ (SIP) ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7.7% ರಷ್ಟಿದ್ದ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರಮಾಣ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ 19.2% ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
2. ಮಹಿಳಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್
ಮಹಿಳೆಯರು ಈಗ ಕೇವಲ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೂಡಿಕೆ 5.84 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ನಿಂದ 15.88 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವತಿಯರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಶೇ. 88ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ನೀಡುವ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
3. ಸಲಹೆಗಾರರಿದ್ದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ
ನೀವೇ ನೇರವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ (Direct Plan) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗಿಂತ, ಒಬ್ಬ ಪರಿಣಿತ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರು (Regular Plan) ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಾಗ ಜನರು ಭಯಬಿದ್ದು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯದಂತೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು.
4. ಡೆಬ್ಟ್ (ಸಾಲದ ನಿಧಿ) ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು 'ಡೆಬ್ಟ್ ಫಂಡ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಈಗ ಡೆಬ್ಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ಗಳ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು
- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಇದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ
- ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಧಿ 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ
- ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಡೆಬ್ಟ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಿ
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕುಸಿದಾಗಲೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರಲಿ.