ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ಎಮ್ಮೆಗಳ ಚುರುಕುತನ, ಕೆಚ್ಚಲು, ಕಾಲುಗಳು, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಚರ್ಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 5 ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ನೀವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹಾಲಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಡಿಗ್ರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಎಂಬಿಎ ಮಾಡಿದವರು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಐಟಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕೃಷಿಯನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಹಣ್ಣು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುವ ಕೆಲಸ. ಇದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೊತೆ ಮಾಡುವ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಡೈರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಉತ್ತಮ ಹೈನು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಆಯ್ಕೆ. ಅವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ? ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ 5 ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.
ಡೈರಿ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹೈನು ಎಮ್ಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೊದಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಮ್ಮೆ ಒಳ್ಳೆಯದೋ, ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅದರ ಚುರುಕುತನ.
ಎಮ್ಮೆ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆವರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಎಮ್ಮೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಅದು ಸೋಮಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ಚುರುಕಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಕಂಡರೆ ಅದು ಉತ್ತಮ ಹೈನು ಎಮ್ಮೆ ಎಂದರ್ಥ.
ಎಮ್ಮೆಯ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಎಮ್ಮೆಯ ಕೆಚ್ಚಲು ಎರಡು ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಕೆಚ್ಚಲು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಕೊಳ್ಳದಿರುವುದೇ ಉತ್ತಮ. ಇಂತಹ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೆಚ್ಚಲು ಇರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿ
ಎಮ್ಮೆಯ ಕಾಲುಗಳ ಗೊರಸುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಅದು ಉತ್ತಮ ಹೈನು ಎಮ್ಮೆ ಹೌದೋ, ಅಲ್ಲವೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ನಾಲ್ಕು ಕಾಲುಗಳ ಗೊರಸುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಿರುಕು, ಊತ, ಗಾಯಗಳು ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆಯಿಸಿ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಅದರ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವುದು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಮ್ಮೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆಯೋ, ಅದರ ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎಂದರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು, ಆರು, ಎಂಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಎಮ್ಮೆಯ ಚರ್ಮ ಹೇಗಿರಬೇಕು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಮ್ಮೆಗಳ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೆಳುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮವಿರುವ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಚ್ಚಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ತೊಟ್ಟುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾನ ಅಂತರ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳು ಹಿಡಿಸುವಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚಲನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಕೊಡುವ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು.