6 September 2026 horoscope ಇಂದಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಷ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕದ ವಿಶೇಷ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ತರಬಹುದು. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬರುವ ಸುದ್ದಿ ದುಃಖ ತರಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಹವಾಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭೇಟಿಗಳು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮನೆಯನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ತರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೋಪದ ವರ್ತನೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ದಿನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇಂದು ಹೇಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನೀವು ಇಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರಬಹುದು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಜೀವನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಬದಲು ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಹ ನಿಜವಾಗಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಗುರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಲಹೆಯು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತುರವು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿನವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಖರೀದಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯೂ ಇಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಗದ್ದಲ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳತ್ತ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಚಿಂತನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತುರಪಡುವ ಬದಲು ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರ ಕೆಲಸವು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಬಹುದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನೀವು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪದಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇತರರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.