ನವೀಕರಿಸಿದ (Refurbished) ಫೋನ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರ, ಫೋನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ (Refurbished) ಫೋನ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಆಪಲ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಹಲವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ "ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್" ಫೋನ್ಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನವೀಕರಿಸಿದ ಫೋನ್ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನವೀಕರಿಸಿದ (Refurbished) ಫೋನ್ ಎಂದರೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕ ತಪಾಸಣೆ; ಇವು ಹಿಂದೆ ಬಳಸಿದ ಸಾಧನಗಳಾಗಿದ್ದರೂ, ಮರುಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪರಿಣಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ.
ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ; ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ, ಹಾಳಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾರಂಟಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ; ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫರ್ಬಿಶ್ಡ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ತೊಂದರೆಯಾದರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು!
1. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ!
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳು, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ.
ಕೇವಲ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮರುಳಾಗದೆ, ಮಾರಾಟಗಾರರ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ (Customer Support), ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ (Return Policy) ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
2. ಫೋನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ!
ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ; ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲಿನ ಗೀರುಗಳು, ಬಿರುಕುಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆಂಟ್ಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ವಿಭಾಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ; ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಸ್ಪೀಕರ್, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್, ಮತ್ತು ಬಟನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಆರೋಗ್ಯ; ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ **90% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೆಲ್ತ್** ಇರುವ ಸಾಧನವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
3. ಬೆಲೆಗಿಂತ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ!
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ರೂ. 45,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ.
ನೀವು ನೀಡುವ ಹಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೋನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ, ವಾರಂಟಿ ಅವಧಿ, ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.