‘ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇರುವ ಕಡೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕು ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ’... ಈ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ತಿಳಿಯಿರಿ!

Water Tank Cleaning Tips- How to clean your home water tank quickly and easily: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ 'ಟ್ಯಾಂಕ್' ಒಳಗೆ ಇಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ 'ಜುಗಾಡ್'!

ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ 500 ಅಥವಾ 1000 ಲೀಟರ್‌ನ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ "ಅಬ್ಬಾ.. ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕಲ್ಲ" ಅನ್ನೋ ಭಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ "ಇವತ್ತು ಬೇಡ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ನೋಡೋಣ" ಅಂತ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?

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ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ 'ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್' ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹನಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪಾಚಿಯನ್ನು 'ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್'ನಂತೆ ಹೊರತೆಗೆಯಬಹುದು!

ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ 'ಆಯುಧಗಳು' ಇವೇ ನೋಡಿ:

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವ ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಸಾಕು:

ಒಂದು ಉದ್ದವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್.

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್.

ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಲ್ಲೋ ಟೇಪ್ ಅಥವಾ ದಾರ.

ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? (ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ)

ಸ್ಟೆಪ್ 1: ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ತಯಾರಿಸಿ: ಮೊದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ತಳಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ (ಅದು ಕವಚದಂತೆ ಇರಲಿ). ಈಗ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪೈಪ್‌ನ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ಟೇಪ್‌ನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ 'ಹೀರುವ ಸಾಧನ' ರೆಡಿ!

ಸ್ಟೆಪ್ 2: ಸೈಫನ್ ಟ್ರಿಕ್ ಬಳಸಿ: ಈಗ ಇಡೀ ಪೈಪ್‌ಗೆ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ. ಪೈಪ್‌ನ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯನ್ನು (ಬಾಟಲಿ ಇಲ್ಲದ ತುದಿ) ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಸ್ಟೆಪ್ 3: ಕೊಳೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ: ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಮುಚ್ಚಳ ತೆಗೆದು, ಬಾಟಲಿ ಇರುವ ತುದಿಯನ್ನು ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ತಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಇಡಿ. ಈಗ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ನ ತುದಿಯನ್ನು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ತೆಗೆಯಿರಿ.

ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ: 'ಸೈಫನ್' ತತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣು ಇರುವ ಕಡೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನ ತಳದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಳಕು ನೀರು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಕೇವಲ ತಳದ ಗಲೀಜು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಎಳೆದಂತೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ!

ಈ ವಿಧಾನದ 'ಜಬರ್ದಸ್ತ್' ಲಾಭಗಳು:

ನೂರು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಉಳಿತಾಯ: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಇಡೀ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ 15-20 ಲೀಟರ್ ಗಲೀಜು ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಬೈ-ಬೈ: ಟ್ಯಾಂಕ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಗ್ಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಕಷ್ಟವೇ ಇಲ್ಲ.

ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯ: 2-3 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್:

ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅಥವಾ 'ಪಟಿಕ' (Alum) ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ನೀರು ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡಿ, ಆಗ ಧೂಳು ಬೀಳುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ? ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ 'ದೇಸಿ ಜುಗಾಡ್' ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಮಿನುಗಿಸಿ!