ನೆನಪಿಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಅದಿರಲಿ, ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..!
Hot Food in Refrigerator & Dangers and Problems: ಅಡುಗೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಆಹಾರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ‘ಡೇಂಜರ್’ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು!
ಇಂದಿನ ಓಡುತಿರುವ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಂದರೇನೇ ಅಲ್ಲಿ ‘ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್’ ಅಧಿಪತ್ಯ. ಕೆಲಸದ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಸಂಜೆಗೆ ಬಳಸಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅಹಾರವನ್ನು ಮರುದಿನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಡಲು ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವುದು. ಇದು ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಮಾರಕ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ: ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಭೀತಿ
ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಸೋಫಿ ಟ್ರೂಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೋಣೆಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ (Room Temperature) ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇಡಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ 32 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದು ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಒಳಗೆ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನ ಏರುಪೇರಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಜೀರ್ಣ ಅಥವಾ ‘ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್’ಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್:
ಬಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ‘ಕಂಪ್ರೆಸರ್’ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಿನ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಿಸಿ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಹಬೆಯು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹಾಲು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗಿಸಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ!
ನೀವು ಆಹಾರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ:
1. ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ: ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಒಲೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ. ಹಬೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೇರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ: ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಡಿ. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ಬೇಗನೆ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಗಾಳಿಯಾಡದ ಡಬ್ಬಿಗಳು: ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ‘ಏರ್ಟೈಟ್’ ಕಂಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಾದ್ಯಂತ ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಹಾರವು ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಜಾಗ ಬಿಡಿ: ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ‘ಗೋದಾಮು’ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಮವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಆಹಾರವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಬಳಸಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಡುಗೆ ಉಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆ ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!