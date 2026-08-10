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- ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ.. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಹಿಮೆಯೇ ಅಪಾರ- ಮನೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಆಗೋ ಲಾಭವೇನು
ಆರೋಗ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ.. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಮಹಿಮೆಯೇ ಅಪಾರ- ಮನೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಆಗೋ ಲಾಭವೇನು
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅಥವಾ ಹಾವಿನ ಗಿಡ, ಕಡಿಮೆ ಕಾಳಜಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಿಶೇಷತೆ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯವೆಂದರೆ ಹಾವಿನ ಗಿಡ (ಸ್ಯಾನ್ಸೆವೇರಿಯಾ- ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್), ಇದು ಸುಂದರವಾದ ಉದ್ದನೆಯ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ಗಿಡ
ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮನೆಯ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾವಿನ ಗಿಡದ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಇದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಬೆಂಜೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋಎಥಿಲೀನ್ನಂತಹ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಹಾನಿಕಾರಕ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗಾಳಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ
ಈ ಸಸ್ಯದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಬೆಂಜೀನ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕ್ಲೋರೋ ಎಥಿಲೀನ್ನಂತಹ ವಾಯುಗಾಮಿ ವಿಷವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಸ್ಯ
ಸ್ನೇಹ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಸಸ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಇರುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸವು ಕೋಣೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ನೀರು
ನೀವು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾದ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸ್ನೇಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದಾಗ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಸಾಕು.
ಮಂದ ಬೆಳಕು ಸಾಕು
ಅತಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರೋಕ್ಷ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ.
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