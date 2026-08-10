ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಾ? ವರಿ ಬಿಡಿ, ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ನೋಡಿ
ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದರೂ, ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ, ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ತುಸು ಕಷ್ಟ
ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲು (ಕರ್ಲಿ ಹೇರ್) ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೋ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜಟಿಲತೆ ಮತ್ತು ಶುಷ್ಕತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ದೈನಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ; ಕೆಲವು ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬದ ಕೂದಲು ವಿಭಿನ್ನ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೂದಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು, ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ. ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತತೆ, ಬೆವರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಒಣಗಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕಂಡಿಷನರ್ ಹಚ್ಚಿ
ಕಂಡಿಷನರ್ ಕೂದಲಿನ ಎಳೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಾಂಪೂ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತುದಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲಿಗೆ ಕಂಡಿಷನರ್ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಂಡಿಷನರ್ ಕೂದಲಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಬಾಚಣಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಹಚ್ಚಿ
ಶ್ಯಾಂಪೂ ಹಚ್ಚುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ: ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಂಪೂವಿನ ನೊರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತೂರಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೊಳೆದ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಒಣಗಿದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಂಡಿಷನರ್ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯ
ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಟವೆಲ್ನಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಬದಲು, ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒರೆಸಿ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಕೂದಲನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಎಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಮುರಿಯುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೀರಮ್ ಅಥವಾ ಲೀವ್-ಇನ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಬಳಸಿ
ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಕೂದಲಿನ ಸೀರಮ್ ಅಥವಾ ಲೀವ್-ಇನ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೂದಲಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ನಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಕುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಜಿಗುಟಾದ ಅಥವಾ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಕು.
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