How to grow beetroot at home: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಾ? ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 6 ಇಂಚಿನ ಕುಂಡದಲ್ಲೇ 60–80 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
How to grow beetroot at home: ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಸಲಾಡ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಪರಾಠ ಅಥವಾ ಪಲ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ದೊಡ್ಡ ತೋಟ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಕುಂಡ (ಪಾಟ್) ಅಥವಾ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣು, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೇವಲ 60 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಫಸಲನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ @terracegardening ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕುಂಡ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಯಲು ಕನಿಷ್ಠ 6 ಇಂಚು ಆಳವಿರುವ ಗ್ರೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಕುಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು 50% ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣು, 40% ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು 10% ಮರಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೆಳೆಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಉದುರಿಸಿ. ನಂತರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರದ ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಹರಡಿ. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಮಣ್ಣು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೇವವಾಗುವಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕಿ. ಬೀಜ ನೆಟ್ಟ ನಂತರ ಕುಂಡವನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿಲು ಬರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಬಿಸಿಲು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು?
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 4 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು (ಅನಗತ್ಯ ಹುಲ್ಲು) ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 18 ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗಿಡಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ (ವರ್ಮಿ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್) ಹಾಕಿ. ಇದರಿಂದ ಬೇರುಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಫಸಲು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ?
ಸುಮಾರು 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಗೆಡ್ಡೆಯ ಭಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 60 ರಿಂದ 80 ದಿನಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುತೇಕ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗಳು ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬೀಟ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಡಿ
ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕುಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉತ್ತಮ ಬಿಸಿಲು ಬೀಳುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ.
18–20 ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಪ್ಪದೇ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೀಡಿ.