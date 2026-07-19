ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೂವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲು ನೀವು ಈ ಮೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಕೈದೋಟದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವು ಅರಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಗಿಡದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ದುಬಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಬದಲು, ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೂವು ಕೊಡುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಂದರೆ ಸಾಕು. ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ, ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಕೆಲವು ಗಿಡಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಾಸ್ಮಾಸ್ ಹೂವಿನ ಗಿಡ (Cosmos Flower Plant)
ಇದು ನೋಡಲು ತುಂಬಾನೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆರೈಕೆ ಬಯಸುವ ಗಿಡ. ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೀಸನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಚಳಿಗಾಲದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ವಿಪರೀತ ಚಳಿ ಅಥವಾ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಗಿಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಾತಾವರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರಿ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಶುರುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ಸ್- ಪದೇ ಪದೇ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವ ಬದಲು, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಬೀಜಗಳು ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬೀಜಗಳು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊಸ ಗಿಡ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಝೀನಿಯಾ ಗಿಡ (Zinnia Plant)
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ಗಿಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ಇದರ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆರೈಟಿಯ ಬೀಜಗಳು ಆನ್ಲೈನ್, ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಡಾ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೂ ಬಿಡುವ ಗಿಡವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನೆಡಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಕ್ಕೆ നല്ല ಬಿಸಿಲು ಸಿಗುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಿಡದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ (Marigold Flower)
ಚೆಂಡು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಗಿಡ. ಇದರ ಹಳದಿ-ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳು ನೋಡಲು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲ, ಬೇಸಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ.
ಟಿಪ್ಸ್- ಈ ಗಿಡ ನೆಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೀಜಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ. ಹಾಳಾದ ಬೀಜಗಳು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಬೀಜಗಳ ಬದಲು, ಹಳೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೂ ಹೊಸ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೂದೋಟದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಿಡೀ ಹೂವು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರಲು ನೀವು ಈ ಮೂರು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು.. ನಿಮ್ಮ ಕೈದೋಟದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಹೂವು ಅರಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.