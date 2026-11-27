ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅಭಿನಯದ Sugarfit ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವು ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ, ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆ, ವ್ಯಾಯಾಮದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಅಭಾವದಂತಹ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. '#SugarfitMeany' ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜಾಹೀರಾತು ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ Sugarfit, ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹೊಸ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ, ಅತಿಯಾದ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವನೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ!
ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ '#SugarfitMeany' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ತಡರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು, ಅತಿಯಾಗಿ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವುದು, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಜಾಹೀರಾತು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕೇಕ್ ತಿನ್ನುವವರಿಗೆ ತಡೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಬದಲು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಲು ಸಲಹೆ!
ಜಾಹೀರಾತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ವಿಭಿನ್ನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕೇಕ್ ತುಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಲಿಫ್ಟ್ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೂ ಸಚಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಬ್ ದೇಖ್ತಾ ಹೂಂ ಮೈನ್' (ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ) ಎಂಬ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಅಭಿಯಾನದ ವಿಶೇಷತೆ.
ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಚಿತ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಂತೆ Sugarfit ಕರೆ
ಜಾಹೀರಾತಿನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಎಲ್ಲರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ತಾವು ಸದಾ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ Sugarfit ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮದನ್ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಮತ್ತು ಶಿವತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದ ನಂತರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಅಭಿಯಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ.