ಅಹಂ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಐಪಿಎಸ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ನಟ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸೆ ಅವರ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ಪಯಣ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೋರಿಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿದ್ದರೂ, ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಅಹಂ ಅಥವಾ ಗರ್ವವಿಲ್ಲ. ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಿನಯವೇ ಇವರ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಅಥವಾ ಆಡಂಬರಕ್ಕಿಂತ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ಇವರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಲೇ ಇವರು ಇಂದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸೋಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು!
ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದರೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದೇವರಾದ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್, ಬಡತನ ಹಾಗೂ 12ನೇ ತರಗತಿ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ, ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಿಂದ ಬಂದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ನಟ ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸೆ. ಈ ಮೂವರೂ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ರೀಡೆ, ಆಡಳಿತ, ಸಿನಿಮಾ) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಮೂವರು ದಿಗ್ಗಜರು ಒಂದೇ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಗುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದೆ.
ಯುವಜನತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ!
ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಹಣ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಸೋಲುಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ಅಹಂ ಬಿಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಖಂಡಿತ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಯುವಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧನೆ ಹಾದಿ ಇವರಲ್ಲಿ ಬೆಳಸಿದ್ದು ಸೋಲನ್ನು ಕಲಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಗುಣ. ಈ ಮೂವರೂ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಅವಮಾನ, ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಾಠಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಯಶಸ್ಸು ತಲೆಗೇರದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಚಿನ್, ಮನೋಜ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಾಂತ್ ಮಾಸ್ಸೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದರೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿನಯವನ್ನು ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನದ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತ ಪ್ರತಿದಿನದ ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂದೇಶ!
ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಹಂ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ನಿಜವಾದ ಗೌರವ ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವನ್ನು ಇವರ ಜೀವನ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ, ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂವರೂ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೀವಂತ ಪಾಠವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯ ಆಡಂಬರ ಅಥವಾ ಗರ್ವಕ್ಕಿಂತ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸರಳ ನಡವಳಿಕೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಸಾರುತ್ತಿದೆ.