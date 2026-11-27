ಆ ವಿವಾದದ ಕರಿನೆರಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ‘Still Alive’ ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ್, ಇದೀಗ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Samay Raina: ವಿವಾದದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ!
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಟೀಕೆ, ಆಕ್ರೋಶ ಮತ್ತು ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಇದೀಗ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಸ್ಯ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಮನರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಸಮಯ್, ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದವರಿಗೂ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ‘India’s Got Latent’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಣವೀರ್ ಅಲ್ಲಾಬಾದಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಾಸ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮೀರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಮಯ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಆ ವಿವಾದದ ಕರಿನೆರಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಕಠಿಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. 2026ರಲ್ಲಿ ‘Still Alive’ ಎಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಮಯ್, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನೇ ಹಾಸ್ಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಣಬಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ‘India’s Got Latent’ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನರಂಜನೆಯ ಹಬ್ಬ ನೀಡಿದರು.
10 ಲಕ್ಷ ಮೆಂಬರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ!
ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಬ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ‘India’s Got Latent’ ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದವರೆಗೆ, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮಯ್ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಾಣವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಾಧನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಕೇವಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಲು ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳೊಂದರಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆದಾಯ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 1.24 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿರುವುದು ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆದು ಭಾವುಕರಾದ ಸಮಯ್!
‘India’s Got Latent’ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನ ಫಿನಾಲೆ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಘಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಕೈಮೀರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ChatGPTಯನ್ನು, 'ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, 'ದಯವಿಟ್ಟು ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳು' ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಗಳ ಸಾಥ್!
‘India’s Got Latent’ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಲಿಯಾ ಭಟ್ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ವರುಣ್ ಧವನ್, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ಕರಣ್ ಔಜ್ಲಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಪ್ಯಾನೆಲಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿವಾದದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಎಂಬ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವವರೆಗಿನ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಅವರ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಟೀಕೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮನರಂಜನಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.