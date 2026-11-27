ತಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದಿತ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಲಡಾಖ್ನ ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ವೆಲ್ವಿತ್ ಉದ್ಯಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಆರಂಭದ ನಷ್ಟ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಇಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಸಿಕ ವಹಿವಾಟನ್ನು ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮದ ಪಯಣ; ಇಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು!
ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ, ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಿತ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆ. ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ ಇಂದು 'ವೆಲ್ವಿತ್' (Wellwith) ಎಂಬ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ (Sea Buckthorn) ಹಣ್ಣನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉದಿತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಯಿಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬದಲಿಸಿದ ಜೀವನದ ಹಾದಿ
2017-18ರಲ್ಲಿ ಉದಿತ್ ಚಾವ್ಲಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ಆಗ್ರಾದಿಂದ ಬಂದ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿತು. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು, ತಾಯಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯತೊಡಗಿದರು.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರು. ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ಲಡಾಖ್ನ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದ ಅವಕಾಶ
ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಗುಣಗಳಿವೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಉದಿತ್ ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿಲ್ಲವೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು.
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಲಡಾಖ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಣಿವೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯುವ ವಿಧಾನ, ಕೊಯ್ಲು, ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಡಿಆರ್ಡಿಒಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡಿಐಎಚ್ಎಆರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮಾತುಕತೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನೀಡಿತು.
ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಯಿತು.
ಎರಡು ಟನ್ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾದರೂ ಕೈಬಿಡದ ಪ್ರಯತ್ನ
ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಎರಡು ಟನ್ ಸೀ ಬಕ್ಥಾರ್ನ್ ಹಣ್ಣು ಹಾಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಯಿತು. ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಬಿಟ್ಟು ಅಪರಿಚಿತ ಹಣ್ಣಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದರು.
ಆದರೆ ಉದಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮುಂದಾದರು. ಉದ್ಯಾನವನಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಜನರಿಗೆ ಹಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಬಾಟಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹25-30 ಟಿಪ್ ನೀಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿತ್ತು.
₹50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿ ವಹಿವಾಟಿನವರೆಗೆ!
ಉದಿತ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವೆಲ್ವಿತ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಸಿಕ ವಹಿವಾಟು ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
'ಮೊದಲ 100 ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 999 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಉದಿತ್ ಅವರ ಪಯಣ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.