ಮೆಟ್ಟಿಲ ಪಕ್ಕದ ಗೋಡೆಗಳ ಅಂದಕೆ 9 ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲುಕ್
ಮನೆ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೋಡೆ, ತೇಲುವ ಶೆಲ್ಫ್, ಕಲಾಕೃತಿಗಳಂತಹ ಸುಲಭ ಹಾಗೂ ಸೊಗಸಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಮನೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು.
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಡೆ
ಮನೆ ಅಲಂಕಾರದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಜನರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖಾಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಇಡೀ ಮನೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ, ಸರಳವಾದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಗೋಡೆಯು ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾದ ವಿಚಾರಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಗ್ಯಾಲರಿ ಗೋಡೆ
ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು, ಪ್ರಯಾಣದ ಫೋಟೋಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಗಾತ್ರದ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು ಗೋಡೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ತೇಲುವ ಶೆಲ್ಫ್ ಜೋಡಣೆ
ಗೋಡೆಯು ಖಾಲಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಸಸ್ಯಗಳು, ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಶೋಪೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ Aಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ತೇಲುವ ಶೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಗೋಡೆಯ ನೋಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ವಕರ್ಕ್
ನೀವು ಸರಳ ಆದರೆ ಕ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಅಥವಾ ಕಲಾಕೃತಿ ಸಾಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಲಂಕಾರದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಗೋಡೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಲಂಕಾರಿಕ ಕನ್ನಡಿ ಸಂಗ್ರಹ
ಗೋಡೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗಾತ್ರಗಳ ಕನ್ನಡಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಲಂಬ ಒಳಾಂಗಣ ಉದ್ಯಾನ
ನೀವು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೇತಾಡುವ ಮಡಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಲಂಬವಾದ ಪ್ಲಾಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತಾಜಾವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್
ಮರದ ಫಲಕಗಳು, ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲ್ಯಾಟೆಡ್ ಗೋಡೆಗಳಂತಹ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇಯ್ದ ಬುಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶನ
ನೀವು ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಕಾರಗಳ ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೇತುಹಾಕಿ. ಇದು ಗೋಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಡಿಯಾಗಿದೆ.
ವಾಲ್ ಸ್ಕೋನ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್
ಆಲಂಕಾರಿಕ ವಾಲ್ ಲೈಟ್ಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಜೆ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಬೆಳಕು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಲಂಕಾರಿಕ ಪ್ಲೇಟ್ ವಾಲ್
ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಗೋಡೆಯನ್ನು ಸೆರಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ. ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳ ಗೋಡೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
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