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- ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ, ಮಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ
ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು.. ಅಣಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ, ಮಣ್ಣು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತೆ
Kitchen tips for mushrooms: ನೀವು ತಂದ ಅಣಬೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ರುಚಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆಯೇ? ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸುವುದು ಸರಿಯೇ? ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡಲು ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇರುವ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?
ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು?
ಅಣಬೆ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಲ್ಲ. ರುಚಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಣಬೆ ತಂದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದೆ ಅನೇಕರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ತಂದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಅವು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವವರೆಗೆ ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಉತ್ತಮ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತಮ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಅಣಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಿಗುಟಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ. ಅಣಬೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಪದರಗಳು ಮುಚ್ಚಿದಂತಿದ್ದರೆ ಅವು ತುಂಬಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ.
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಡಿ
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಬೇಡಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಂತೆ ಅಣಬೆಗಳನ್ನೂ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. ಅಣಬೆಗಳು ಸ್ಪಂಜಿನಂತಹ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಟರೆ ಅವು ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಹೋಗುವಂತೆ ಲಘುವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ತಕ್ಷಣವೇ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ನಿಂದ ಒರೆಸಬೇಕು.
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಟ್ರಿಕ್
ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಟ್ರಿಕ್
ಅಣಬೆಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಾರ್ಗವಿದೆ. ಅಣಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ಕೈಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಅಣಬೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಅಣಬೆಗಳು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಣಬೆಗಳು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಪೇಪರ್ ಕವರ್ನಲ್ಲಿ (Paper Bag) ಇಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ, ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಣಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕೆಂದರೆ, ಕೆಳಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ.
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ
ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೆನಪಿರಲಿ
ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಮೊದಲೇ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೀರೆಲ್ಲಾ ಹೊರಬಂದು ಪದಾರ್ಥವು ನೀರಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣಬೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದ ನಂತರ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಣಬೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವುಗಳ ಅಸಲಿ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅಣಬೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
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