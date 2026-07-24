ತುಟಿ ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ಯೆ? ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ- ಗುಲಾಬಿ ತುಟಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರ
ಕಪ್ಪಾದ ತುಟಿಗಳು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲು, ಸೂರ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಧೂಮಪಾನದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಅಲೋವೆರಾದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು.
ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದದ ತುಟಿ
ತುಟಿಗಳು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕಪ್ಪಾದಾಗ, ನಗು ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಜನರು ದುಬಾರಿ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಕಪ್ಪಾಗಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಕಪ್ಪು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು?
ಕಪ್ಪು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೂರ್ಯನ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಶ ಇರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಹಚ್ಚಿ. ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಈ ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುಲಾಬಿ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನೀವು ಮೃದು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ನ ತಿಳಿ ಪದರವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹೊಂದಿರುವ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ ಕೂಡ ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸತ್ತ ಚರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಟಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಿಜವಲ್ಲ.
ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ರೀಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದು
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಲಿಪ್ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಶಿಯಾ ಬಟರ್, ನಿಯಾಸಿನಮೈಡ್ ಅಥವಾ SPF ನಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿ ಬೇಡ. ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಡಾರ್ಕ್ ಲಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರಸದಂತಹ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಗೆ ಸೋಡಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಮಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಿ
ನಿಂಬೆ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಣಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
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