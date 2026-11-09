ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ‘ಡಬಲ್ ಡೇಟ್’ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರಾ? 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆನಿಸ್ ತಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಮಾಜಿ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸಾನಿಯಾ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಟಾಕ್ ಶೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರಗಳು ಈ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಾವು ನೀಡಿವೆ.
‘ನಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್’ ಎಂದ ಸಾನಿಯಾ
ನಟಿ ನೇಹಾ ಧೂಪಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ‘ಡಬಲ್ ಡೇಟ್’ ಟಾಕ್ ಶೋಗೆ ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಹಾಗೂ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾನಿಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಡೇಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ವೇಳೆ ಅಂಗದ್ ಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಫಿ ಡೇಟ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾನಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಗರ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಗನಂತೆಯೇ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಫರಾ ಖಾನ್, ತಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಾನಿಯಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಾನಿಯಾ, ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂದರಾ?
ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಅಂಗದ್, ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ಫರಾ ಖಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಸಾನಿಯಾ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಫರಾ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಾನಿಯಾ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾನಿಯಾ ಮದುವೆಯಾಗುವ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ.
ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಜೊತೆಗಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ
ಸಾನಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ 2010ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಬಳಿಕ 2023ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಶೋಯೆಬ್ ಮಲಿಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟಿ ಸನಾ ಜಾವೇದ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಳಿಕ ಸಾನಿಯಾ ತಮ್ಮ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಖಚಿತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯ ಸುಳಿವು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದು ನೋಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.