ತಂಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ತಂಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ..
ತಂಗಳನ್ನ ತಿಂದರೆ ದೇಹಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನ
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಅಡಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಂಗಳನ್ನವೂ ಒಂದು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೆಲವರು ಚದ್ದನ್ನ, ಹಳಸಿದ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಗಂಜಿ ಅನ್ನ (Overnight Soaked Rice) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ತಂಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಹಳಸಿದ ಅನ್ನವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸರಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತಂಗಳನ್ನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ತಂಗಳನ್ನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?
ತಂಗಳನ್ನ (Fermented Rice) ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು ಮರುದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ. ಹಿಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅನ್ನದ ರುಚಿ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಉಪ್ಪು, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಆಹಾರ ಇಂದಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನ
ತಂಗಳನ್ನದ ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಸೂಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುದುಗುವಿಕೆ ನಡೆದಾಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ತಂಗಳನ್ನದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ, ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹುದುಗುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ದೇಹ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೈಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದಂತಹ ಕೆಲವು ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಸತು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಕ್ಕಿಯ ವಿಧ, ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ತಯಾರಿಕೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂಗಳನ್ನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು.
ತಂಗಳನ್ನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ದ್ರವಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುವ ಈ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ತಂಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ತಂಗಳನ್ನವೊಂದೇ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಸೂಕ್ತ ದ್ರವಾಂಶ ಸೇವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರವಾಗಿ ತಂಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ಸಿಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಆಹಾರದ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಮೊಸರಿನಿಂದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳೂ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಂಗಳನ್ನವನ್ನು ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ತಂಗಳನ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ
ತಂಗಳನ್ನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಉಳಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಇದು ರುಚಿಕರವಾದ ಉಪಾಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೋಣೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅನ್ನದಲ್ಲಿ Bacillus cereus ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಬೀಜಕಗಳು ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆಹಾರ ವಿಷಬಾಧೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
* ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.
* ಹುದುಗುವಿಕೆಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನ್ನವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು.
* ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು.
* ದುರ್ವಾಸನೆ, ಅಸಹಜ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಅಂಟುತನ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
* ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದೇ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ನಾಶವಾಗದೇ ಉಳಿಯಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತಂಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಬಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.