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- ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲ Vs ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ: ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲ Vs ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ: ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಮನೆಯವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್?
Jaggery: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಬೆಲ್ಲ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ.. ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದು? ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾ? ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು..?
ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದರೆ ಬರುವ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ. ಸಕ್ಕರೆಗಿಂತ ಬೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಬಣ್ಣದ ಬೆಲ್ಲಗಳು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ.
ಅಸಲಿಗೆ ಇವೆರಡರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಯಾವ ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು?
ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ..
ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲ..
ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕುದಿಸಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಬಣ್ಣ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಹಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಲಘುವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ, ಹೊಳಪಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲ: ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂನಂತಹ ಖನಿಜಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ (ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪಾಮ್ ಜಾಗರಿ)
ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಬ್ಬು, ತಾಳೆ ಮರ ಅಥವಾ ಈಚಲು ಮರದಿಂದ ಬರುವ 'ನೀರಾ' (ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಸ) ದಿಂದ ತಯಾರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಸ ಹುಳಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕೇವಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಕಡು ಕಂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ: ಇದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಆಗರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇರಳವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿ ನೀಡಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು..?
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು / ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು: ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ: ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ (ರಕ್ತಹೀನತೆ) ಇರುವವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲದಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಖನಿಜಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಕೆಂಪು ಬೆಲ್ಲ ರುಚಿಯಾಗಿ, ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ.. ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರಸಾದ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಡಯಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು (ತಾಟಿ ಬೆಲ್ಲ) ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.
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