Kannada Gardening News: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನ ದ್ರಾವಣ ಬಳಸಿ. ಇದು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Terrace Gardening Tips: ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಉದುರುತ್ತಿವೆಯೇ ಅಥವಾ ಕಾಯಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದುಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುವ ಈ ಸುಲಭ ಮನೆಮದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟೆರೇಸ್ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕೇವಲ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿಯಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳು ಬಂದರೂ ಅವು ಕಾಯಿ ಆಗುವ ಮೊದಲೇ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದರೂ ಫಸಲು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು (Homemade fertilizer)
1 ಲೀಟರ್ ಹುಳಿ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ.
ಕಾಲು ಟೀ ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು (Black Salt).
ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ (Step-by-Step Guide to Making Organic Fertilizer)
ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ . ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ, 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಚಮಚ ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ನೆರಳಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಿ. ಮುಂದಿನ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಮ್ಮೆ ಮರದ ಕೋಲಿನಿಂದ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಲಕುತ್ತಿರಿ. ಈ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿದ್ಧವಾದ 2 ಲೀಟರ್ ದ್ರಾವಣಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದು, ನೀರು ಬೆರೆಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 1 ಲೀಟರ್ನಷ್ಟು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ ನಂತರ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. 10 ರಿಂದ 15 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ವರದಾನ
ಈ ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೋರೆಕಾಯಿ, ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಂತಹ ಬಳ್ಳಿ ತರಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕವು ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೂವು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು ಅಧಿಕ ಇಳುವರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು (Safety Precautions)
ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಸರು ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು.
ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಯಾವಾಗಲೂ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ತೆಳುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಿ.
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