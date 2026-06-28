ಬೀಜವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳಿವು: ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಫ್ರೆಷ್ ಪಡೆಯಿರಿ
ಅಡುಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಶುಂಠಿ, ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯಂತಹ ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಮೊಳಕೆ, ಬೇರು ಅಥವಾ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ನೀವು ಅಡುಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಕೆಲವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಡಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ ಸಸ್ಯವು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ನಾಲ್ಕು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮೊಳಕೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೀಜಗಳಂತೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯಲು, ನಿಮಗೆ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 4 ರಿಂದ 5 ಇಂಚು ಆಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ತಾಜಾ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶುಂಠಿ ಬೇರನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವಾಂಶವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂತುಹಾಕಿ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ. ಶುಂಠಿ ಸಸ್ಯವು ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆಡುವ ಬದಲು, ಅದರ ಎಸಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈಗ, ಲವಂಗವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ, ಅದರ ಮೊನಚಾದ ತುದಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸು
ಸಿಹಿ ಗೆಣಸಿನ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ಲಾಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸೊಪ್ಪುಗಳು
ಪಾಲಕ್, ಧನಿಯಾ, ಪುದೀನಾ, ಬಸಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುತೇಕ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ ಬೇರು ಸಹಿತ ದಂಟು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರು ಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಪ್ಪ ಇರುವ ದಂಟನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕುಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ, ಅದು ಸೋಂಪಾಗಿ ಎಲೆಗಳು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
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