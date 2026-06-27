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- ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಮುಚ್ಚಳದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಬ್ಬರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಟಿಪ್ಸ್: ಮುಚ್ಚಳದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪು ಕಲೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
Kitchen hacks Kannada: ನಾವು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ತೊಳೆದರೂ ಅದರ ಮುಚ್ಚಳದ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೊಳೆ ಅಥವಾ ಫಂಗಸ್ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಜಿಗುಟಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು..
ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲೀ, ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲೀ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದರ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ರಬ್ಬರ್ (Gasket) ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಈ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಫಂಗಸ್ (ಶಿಲೀಂಧ್ರ) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಟಿಫಿನ್ನಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಜಿಗುಟಾದ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು..
1. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದ ಪೇಸ್ಟ್
1. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸದ ಪೇಸ್ಟ್
ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ದಪ್ಪನೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಟಿಫಿನ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು, ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಬ್ಬರ್ನಾದ್ಯಂತ ಹಚ್ಚಿ. 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಹಳೆಯ ಟೂತ್ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಉಜ್ಜಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದರೆ ಕೊಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
2. ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಮತ್ತು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು
ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಚಮಚ ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿದರೆ ಕಪ್ಪು ಪದರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ.
3. ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು
3. ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು
ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ಡಿಶ್ವಾಶ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿ ನೊರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು 15 ನಿಮಿಷ ನೆನೆಸಿ ನಂತರ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ
ಟಿಫಿನ್ ತೊಳೆದ ನಂತರ ರಬ್ಬರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ ನಂತರವೇ ಅಳವಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫಂಗಸ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
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