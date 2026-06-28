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- ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ದಶಾಂಕ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ದಶಾಂಕ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ, ಕರ್ಕಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ
July 2026 horoscope ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ದಶಾಂಕ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ, ಧನು ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರುಣನ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ದಶಾಂಕ ಯೋಗದ ಈ ಅವಧಿಯು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು, ಇದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಚಿಂತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವು ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಬಹುದು, ಅದು ಕುಟುಂಬ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಆಚರಣೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಪರಿಹಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯತ್ತ ಸಾಗಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಇದೆ; ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವವರು ತ್ವರಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿವೇಕವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮಯ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿರಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮದುವೆ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಈ ಸಮಯವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯು ಒಂದು ಕಳವಳಕಾರಿ ವಿಷಯವಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಹೊಸತನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ
ಈ ಸಮಯವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರು ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಆಪ್ತ ಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೂ ಈ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಇವೆ.
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