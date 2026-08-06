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Layered Chains:

ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಟೂ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್

fashion Aug 06 2026
Author: Naveen Kodase Image Credits:Zilmor
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ಕ್ಯೂಟ್ ಚೈನ್‌ಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್...

ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೋಡೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.

Image credits: Zilmor
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ಡಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್..

ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗಳು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಇವು ಸೂಕ್ತ. ಚೈನ್‌ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪುಟ್ಟ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಚೈನ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್..

ಚೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಣದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್‌ಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಚೈನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್‌ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್...

ಎರಡು ಲೇಯರ್‌ಗಳ ಚೈನ್‌ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್‌ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಪಿಂಕ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್...

ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಪೋಲ್ಕಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ..

ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image credits: Zilmor
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ಮುತ್ತಿನ ಪೆಂಡೆಂಟ್..

2 ಲೇಯರ್ ಚೈನ್‌ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image credits: Zilmor

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