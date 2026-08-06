ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಂಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಡುವ ಟೂ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಲೇಸ್
ತುಂಬಾ ಭಾರವಾದ ಆಭರಣ ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ. ನೋಡೋಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತುಂಬಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ ಡಿಸೈನ್ಗಳು ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ ಇವು ಸೂಕ್ತ. ಚೈನ್ನ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪುಟ್ಟ ಕಮಲದ ಡಿಸೈನ್ ಸಖತ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಚೈನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಕಾಣದಂತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ಗಳಿವೆ. ಎರಡೂ ಚೈನ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆದ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಲುಕ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಎರಡು ಲೇಯರ್ಗಳ ಚೈನ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದು, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಲುಕ್ ಬೇಕೆಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ವೈಟ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರುವ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಕ್ಲಾಸಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
2 ಲೇಯರ್ ಚೈನ್ಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೆವಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಚಿಕ್ಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗುವ ಸ್ಟಡ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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