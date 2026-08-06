ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ.. ಬೆಳಗ್ಗೆದ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನೋಡಿ
Jojoba oil for face: ರಾತ್ರಿ ತ್ವಚೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ನಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು! ಈ ಆಯಿಲ್ ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಚ್ಚಿ
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಚ್ಚಿ
ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಜೋಜೋಬಾ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ (Locks Moisture)
ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ (Locks Moisture)
ಜೋಜೋಬಾ ಆಯಿಲ್ ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆಯು ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (Acne Relief)
ಮೊಡವೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ (Acne Relief)
ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ-ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಆಂಟಿ-ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಗುಣಗಳು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತ್ವಚೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ (Skin Repair)
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತ್ವಚೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ (Skin Repair)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ (Repair) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೋಜೋಬಾ ಆಯಿಲ್ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ (Anti-Aging)
ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ (Anti-Aging)
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಎಣ್ಣೆಯು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳು (Wrinkles) ಮತ್ತು ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಚರ್ಮದ ಯೌವನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ
*ಮುಖವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ.
*ಕೇವಲ 2-3 ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಸ್ತದ ನಡುವೆ ಉಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ.
*ನಂತರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಜೋಜೋಬಾ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು 'ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಆಯಿಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮದವರಿಗೂ (Skin types) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸುವಾಗ 'ಪ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್' ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
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