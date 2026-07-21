ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಜಾಂಶವಿದೆಯೇ? ತಜ್ಞರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೇಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೂ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳ (ಜಾಮೂನು) ರಾಶಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಿರಿಮಿರಿ ಮಿಂಚುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ, ಸಿಹಿ-ಒಗರು ಮಿಶ್ರಿತ ರುಚಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ನೀರುತರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಯೂ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದು. ಈ ನಂಬಿಕೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅನೇಕ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯವೇ ಇದರ ಹಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದೇ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆ.
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮದ್ದು ಎಂಬ ವಾದ ಸರಿನಾ?
ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಬಂದ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಬಲ್ಲದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧುಮೇಹದಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕೇವಲ ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಜನಪ್ರಿಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ
ಹಾಗಾದರೆ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಶಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಊಹಾಪೋಹವೇ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಔಷಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಜಾಣತನ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ರಾಮಬಾಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸೀಸನಲ್ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.