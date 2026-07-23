ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರು ಹಾಕುವ ಈ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?
Kitchen hacks for boiling milk: ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಗಮನ ತಪ್ಪಿದರೂ ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಒಲೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ? ಇನ್ಮುಂದೆ ಆ ತಲೆನೋವು ಬೇಡ! ಹಾಲು ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿವೆ 5 ಅದ್ಭುತ ಕಿಚನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್.
ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎದುರಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಹಾಲು ಉಕ್ಕುವುದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಒಲೆಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೋದರೂ ಸಾಕು, ಹಾಲು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ಇಡೀ ಒಲೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಒಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೆ ಹಾಲು ಒಂದು ಹನಿಯೂ ಉಕ್ಕದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಹಾಲು ಉಕ್ಕದಂತೆ ತಡೆಯಲು 5 ಸುಲಭ ಉಪಾಯ
1. ಮರದ ಸೌಟಿನ ಬಳಕೆ (Wooden Spatula Hack)
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸಲು ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮರದ ಸೌಟು ಅಥವಾ ಸೌಟನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಹಾಲು ಕುದಿಯುವಾಗ ಬರುವ ನೊರೆಯು ಮರದ ಸೌಟಿಗೆ ತಗುಲಿದಾಗ, ಅದು ಗುಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹಬೆ ಹೊರಹೋಗಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಪಾತ್ರೆಯ ಅಂಚು ದಾಟಿ ಕೆಳಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ಲೇಪನ
2. ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದ ಲೇಪನ
ಹಾಲು ಕಾಯಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಭಾಗದ ಅಂಚುಗಳಿಗೆ (ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ) ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ. ಹಾಲಿನ ನೊರೆಯು ಎಣ್ಣೆಯಂಶವಿರುವ ಅಂಚನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅದು ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಲು ಹೊರಚೆಲ್ಲದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
3. ಉರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ (Low Flame)
3. ಉರಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ (Low Flame)
ಕೆಲಸ ಬೇಗ ಮುಗಿಯಲಿ ಎಂದು ಹಾಲನ್ನು ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ (High Flame) ಕಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದಿಂದ ಹಾಲು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಣ್ಣ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರಿಂದ ಹಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಕುದಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲಿನ ರುಚಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
4. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ
4. ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮ
ಹಾಲು ಸುರಿಯುವ ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಮಚ ನೀರು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಹಾಲು ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಪಾತ್ರೆಯ ತಳದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಸಮನಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಲು ತಳ ಹಿಡಿಯದಂತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಉಕ್ಕದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
5. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು
5. ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು
ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಲು ವೇಗವಾಗಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಚಿಮುಕಿಸಿ. ತಣ್ಣೀರು ತಗುಲಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೊರೆ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಹಾಲು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದನ್ನೂ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.
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