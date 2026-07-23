Gold Jewellery: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಳಪು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಾ?
Wearing gold while bathing: ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಧರಿಸುವುದು ಅನೇಕರ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಧರಿಸುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೋಡೋಣ.
ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲಈ ಸತ್ಯ
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ. ಆದರೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನದ ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂ, ಬಾಡಿ ವಾಶ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಆಭರಣಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪದರವು ಚಿನ್ನದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿ, ಡಲ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ಆಭರಣದ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೊಳಪು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ
ಹೌದು, ಸೋಪು, ಶಾಂಪೂರಂತಹ ಸ್ನಾನದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪಿನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ಪದರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹರಳು ಬಳಸಿದ ಆಭರಣಗಳು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರುವ ಆಭರಣಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದರಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ದಿನಕಳೆದಂತೆ, ಈ ಪದರಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ಮೃದುವಾದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಂದವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಅವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡಿ
ಹರಳು ಬಳಸಿದ ಆಭರಣಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತ್ತು, ಹವಳದಂತಹ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೆಗೆದಿಡಬೇಕು. ಸೋಪು ಮತ್ತು ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ ಹರಳುಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಭರಣಗಳ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಕಲೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರುವ ಓಲೆಗಳು, ತೆಳುವಾದ ಚೈನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಹರಳುಗಳು ಉದುರಿಹೋಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಭರಣಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಆಭರಣದ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ
ದಿನವೂ ಧರಿಸುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಪಿನ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ, ಮೃದುವಾದ ಬ್ರಷ್ನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು, ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಕಠಿಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿರುವ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು; ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಭರಣದ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಳಪಿನಿಂದ ಇರಲು, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬೆವರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಮಂದಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಭರಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಉಜ್ಜಿ ಗೀರುಗಳಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅನುಭವಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ.
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