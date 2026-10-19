ಭಾರತೀಯ ರಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಬ್ಬಿನ ತಾಜಾ ರಸ, ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ವಿವಾದವು ರಮ್ನ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನದ ಗುರುತಿನ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ರಮ್ಗೆ ಹೊಸ ಗುರುತು!
ಭಾರತದ ರಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೊಲಾಸಸ್ (ಸಕ್ಕರೆ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಉಳಿಯುವ ದಪ್ಪ ಪಾಕ) ಬಳಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಬ್ಬಿನ ತಾಜಾ ರಸ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದಂತಹ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹುದುಗಿಸುವಿಕೆ, ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರದ ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಗುರುತು ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ನಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ರಮ್ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಮ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಇಂಡಿಯಾ ಟುಡೇ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 750 ಮಿಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹650 ಇದ್ದರೆ, ಮೂರು ವರ್ಷ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿದ ಕ್ಯಾಮಿಕಾರಾ ರಮ್ನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹2,000–₹2,400ರಷ್ಟಿದೆ. ರಾಜ್ಯ, ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕಬ್ಬಿನ ತಾಜಾ ರಸವನ್ನು ಬೇಗ ಸಂಸ್ಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಿದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ, ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂತಿಮ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳು
ಕ್ಯಾಮಿಕಾರಾ ತಾಜಾ ಕಬ್ಬಿನ ರಸದಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ರಮ್. ಅಮೃತ್ ಬೆಲ್ಲಾ ಬೆಲ್ಲ ಆಧಾರಿತ ರಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಬರ್ಬನ್ ಪೀಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೃತ್ ಟು ಇಂಡೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ರಮ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೋವಾದ ಪಿಪಾ ರಮ್ ಡಿ ಗೋವಾ ಪೋರ್ಟ್ ವೈನ್ ಪೀಪಾಯಿಗಳ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ರುಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕಾ ಝೈ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ರಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು, ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಪಕ್ವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ವಿವಾದದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದ ಗುಣಮಟ್ಟ
ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಸುವಾಸನೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (FSSAI) ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನ ಕುರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಲೇಬಲ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಗ್ರಾಹಕರ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖ್ಯ
ಭಾರತೀಯ ರಮ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇವಲ ದುಬಾರಿ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತೀಯ ರಮ್ಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.