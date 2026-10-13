ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಸೂಚನೆಯಂತೆ 'ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್' ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ 'ರಮ್' ಪದವನ್ನು 'ರಮ್ ರೀತಿಯದ್ದು' ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸದ ಕಾರಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.13): ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯ ಮದ್ಯದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್' (Old Monk) ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (FSSAI) ಭಾರಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರುವ "ರಮ್" (Rum) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ "ರಮ್ ರೀತಿಯದ್ದು" (Rum-like) ಎಂದು ನಮೂದಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಈ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಮಾರಾಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾನೂನು ಸಮರವು ಸೋಮವಾರ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ತೀವ್ರತೆಯು ಭಾರತೀಯ ಮದ್ಯ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದವೇನು?
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಸಿ. ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅದ್ವೈತ್ ಸೇತ್ನಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆಯು ನಡೆಯಿತು. ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಪರವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಅನಿಲ್ ಸಿಂಗ್, "ಉತ್ಪಾದಕರು ನಾವು ಸೂಚಿಸಿದ ನೂತನ 'ರಮ್ ರೀತಿಯದ್ದು' ಎಂಬ ಲೇಬಲ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮೋಹನ್ ರಾಕಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ವಾಟರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (Mohan Rocky Springwater Pvt Ltd) ಪರ ವಕೀಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಧೋಂಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಠಾಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹500 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ನಿಷೇಧದಿಂದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹350 ಕೋಟಿ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕದ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೌಕರರು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಈ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನು?
ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮದ್ಯೋತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕೃತಕ ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಮ್ ಸುಗಂಧ/ಸುವಾಸನೆಗಳನ್ನು (Added Rum Flavouring) ಸೇರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 'ರಮ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು "ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಸ್ಪಿರಿಟ್" (Flavoured Spirit) ಅಥವಾ "ರಮ್ ಮಾದರಿಯ ಮದ್ಯ" ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ವಾದವಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಮಂಕ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಮೇಲಿರುವ "7 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್" (7 years old blended) ಮತ್ತು "ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಟೆಡ್" (Very old vatted) ಎಂಬ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರಿತ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೂ (Age-related descriptions) ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇವು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ವಿವಾದವನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಯಸ್ಸಿನ ನಮೂದನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, 'ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುವಾಸನೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ' (Added Flavour) ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆದಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಲೇಬಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತಾದರೂ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಸ್ಎಐ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸಂಧಾನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಪನಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿತು. ಇದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.