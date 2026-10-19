ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ 49 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆಕೆ AI ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾದರು. ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಈ ಘಟನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರೀತಿಸಿದವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು 2,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ! ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ AI ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಆಘಾತ
ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡ 49 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಕಾಡಿದ ಒಂಟಿತನ
ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಎಡಿಮಾರ್ ರೋಚಾ ಮಾರ್ಟಿನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ 49 ವರ್ಷ. ತಾಯಿಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಒಂಟಿತನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಜೆಸಿಕಾ ಒಲಿವೇರಾ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.
ಆ ಮಹಿಳೆಯೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುವುದು, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ದೊರೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯೂ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಿ 2,000 ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರಯಾಣ
ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಟಿನ್ಸ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಉತ್ತರ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನ ಇಂಪೆರಾಟ್ರಿಜ್ ನಗರದಿಂದ ಬೆಲೊ ಹೋರಿಜಾಂಟೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 36 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ, ಮಹಿಳೆಯ ಫೋಟೋ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಕೆಯ ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯ
ತಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಆಕೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು AI ಬಳಸಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ AI ಬಳಸಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಮಾರ್ಟಿನ್ಸ್ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದರು. ಊರಿಗೆ ಮರಳಲು ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವೂ ಉಂಟಾಯಿತು.
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಈ ಘಟನೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವವರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೈಜ ಗುರುತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾಹಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೂ, ಅದರ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.