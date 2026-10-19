ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ರವೆ ಪಕೋಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಪಕೋಡವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟೀ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಕುರುಕಲು ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ರವೆ ಪಕೋಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಪಕೋಡವನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಇರುವ ಈ ತಿಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯೋಣ.
ರವೆ ಪಕೋಡ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
- ಬಾಂಬೆ ರವೆ – 1 ಕಪ್
- ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ – 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಪುದೀನಾ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಶುಂಠಿ – 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ – 1
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು – ಸ್ವಲ್ಪ
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು – 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್
- ಮೊಸರು – ¼ ಕಪ್
- ಉಪ್ಪು – ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
- ನೀರು – ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು
- ಎಣ್ಣೆ – ಕರಿಯಲು
- ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ – ½ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್
ರವೆ ಪಕೋಡ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ
ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ, ಪುದೀನಾ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: ಮೊಸರು ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ
ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಮೊಸರು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಟ್ಟಿನ ಹದಕ್ಕೆ ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 10–15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
ಹಂತ 3: ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ
ರವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆದ ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಲಸಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಹಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ; ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪಕೋಡ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಹಂತ 4: ಪಕೋಡವನ್ನು ಕರಿಯಿರಿ
ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಎಣ್ಣೆ ಮಧ್ಯಮ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ತಯಾರಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೈಯಿಂದ ಅಥವಾ ಚಮಚದಿಂದ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹಾಕಿ. ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಕರಿಯಿರಿ.
ಹಂತ 5: ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿ ಸವಿಯಿರಿ
ಪಕೋಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಟೀ ಜೊತೆ ಸವಿಯಿರಿ.
ರವೆ ಪಕೋಡ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಬರಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ
- ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿ ಕಲಸಬೇಡಿ.
- ರವೆ ನೀರನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ನೀಡಿ.
- ಪಕೋಡ ಕರಿಯುವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿರಲಿ.
- ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪಕೋಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿ; ಇದರಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
- ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗರಿಗರಿತನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ಸುಲಭ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ಪಕೋಡ ತಯಾರಿಸಿ. ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಬಡಿಸಬಹುದು.