Negative people signs: ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡೋರನ್ನು ಅಥವಾ ನಾವು ದುಃಖಿತರಾದಾಗ ಸಂತೋಷಪಡುವವರನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಬರಲು ಬಿಡಬಾರದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವವರು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರು ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಆಪ್ತರನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರಿಂದ ನಾವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ 9 ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕರೆ ಮಾಡುವವರು
ಕೆಲವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೂರವಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ
ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿ. ಅದೇ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ದೂರವಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಇತರರು ಸಹ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಭಾವಿಸದ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವವರು
ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುವ ಜನರಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ
ನೀವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅಂತಹ ಜನರಿಂದಲೂ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರು
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಹೀನ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವವರು.. ಅಂತಹ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವುದು
ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಿಗೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ನೀವು ದೂರವಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲ್ಲ
ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಂತೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಳಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರು
ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವವರಿಂದ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು . ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಇತರರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ
ನೀವು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ ಅವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಉತ್ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 9 ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.