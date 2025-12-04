Relationship: ಗೌರವ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಹೀಗಿರಿ.. ಅವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಬರ್ತಾರೆ
Habits for Success: ಹತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ?
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಮಾಜ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗೌರವವು ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವು ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5 ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸ
ಹತ್ತು ಜನರ ನಡುವೆ ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಕೇವಲ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ 5 ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗುಣವೆಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು . ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಸಮಾಜ ಬಹಳ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಎಷ್ಟೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
ಕೇಳುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಕಲೆ
ನಿಜವಾದ ಸಂವಹನ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವುದು. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗಿರಬೇಕಾದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂವಹನ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವೇ ಮಾತನಾಡುವ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸಿ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ತಂತಾನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ
ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ನೋಡುವ ನಿಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಇತರರ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಡಿ. ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವವರೇ ನಿಜವಾದ ನಾಯಕರು.
ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ
ನೀವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿದವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದಾಗ ಕೋಪಗೊಳ್ಳದೆ ಅಥವಾ ಚಿಂತಿಸದೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ. ಜಗತ್ತು ದಿನೇ ದಿನೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಮಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.